Болгария решила забрать порт, находившийся в концессии российского «Лукойла» 22.07.2023, 20:57

Прекращение концессии предусмотрено на следующей неделе.

Парламент Болгарии проголосовал за законопроект, предусматривающий возвращение под контроль государства порта Росенец, находящегося в концессии российской компании «Лукойл», пишет reuters.

После прекращения концессии «Лукойл» может продолжить использовать нефтяной терминал, однако компания обязана будет платить сборы болгарскому правительству.

Прекращение концессии предусмотрено на следующей неделе.

Порт – единственный специализированный нефтяной терминал на болгарском побережье Черного моря и находится под контролем «Лукойла» с 2011 года, когда российской компании было предоставлено право на его концессию на 35 лет.

Порт Росенец обслуживает единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии под названием «Нефтечем Бургас», который также принадлежит «Лукойлу» и ежедневно перерабатывает 196 баррелей нефти.

Законопроект о прекращении концессии был предложен с целью предотвратить использование российской стороной предприятий в Болгарии для финансирования войны. Кроме того, это решение будет способствовать соблюдению санкций Европейского Союза и поддержит заявку Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.

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