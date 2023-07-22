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Лионель Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»

  • 22.07.2023, 21:05
Лионель Месси забил победный гол в дебютном матче за «Интер Майами»

Аргентинец отметился на 94-й минуте.

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси удачно дебютировал за «Интер Майами». На его счету победный гол в добавленное время, сообщает официальный сайт клуба, пишет «Трибуна».

«Интер Майами» одолел мексиканский «Крус Асуль» (2:1) на групповом этапе Leagues Cup. Это турнир, в котором участвуют команды из США, Канады и Мексики.

36-летний Лионель Месси вступил в игру на 54-й минуте. А на 94-й принес своей команде победу ударом со штрафного. Это был дебютный матч Лео за новую команду.

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