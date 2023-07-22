Стало известно, как умершего в заключении Алеся Пушкина исключали из Союза художников 3 22.07.2023, 21:15

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Лишь один человек выступил против.

После смерти в реанимации художника и политзаключенного Алеся Пушкина (его доставили в медучреждение из гродненской тюрьмы) сообщалось, что незадолго да этого он был исключен из Союза художников. Сейчас появились подробности голосования, которое тогда прошло в этом профессиональном объединении — о них пишет «Наша Ніва».

Издание опубликовало появившуюся в соцсетях выписку из протокола заседания творческого союза, которое прошло 30 мая этого года в Минске. В нем участвовали 34 из 50 членов рады Белорусского союза художников (БСХ), вел заседание председатель Владимир Слободчиков.

Как следует из документа, «за» проголосовали 32 человека, один был против и еще один воздержался. Формальной причиной исключения указано то, что «согласно Устава ОО «БСХ» из союза исключаются члены, которые не уплачивают членские взносы больше 2 лет, имеют задолженность по оплате за творческую мастерскую более 6 месяцев, за нарушение Этических правил членов ОО «БСХ», а также по другим основаниям и нормам».

Что именно из перечисленного вменили Пушкину, неизвестно — как и поименный состав голосовавших. Можно предположить, что реальными причинами были неофициальные — нелояльность к властям и оппозиционные взгляды. «Наша Ніва» пишет, что в тот же день из БСХ были исключены еще девять человек, включая знаменитого художника и дизайнера Владимира Цеслера.

Алесь Пушкин о своем исключении, скорее всего, так и не узнал: письма к политзаключенному в гродненскую тюрьму в последнее время практически не доходили, и обратной связи с ним не было в течение более двух месяцев.

Как писал сайт Charter97.org, политзаключенный, известный белорусский художник Алесь Пушкин умер в реанимации 11 июля. Политзаключенный умер от прободной язвы. Тюремщики не оказали ему медицинскую помощь.

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