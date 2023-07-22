Генерал Ходжес: Если ВСУ получат ATACMS, Черноморский флот РФ сбежит из Крыма 4 22.07.2023, 21:25

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Украинские силы работают над тем, чтобы сделать полуостров непригодным для россиян.

Если США предоставят Украине дальнобойные ракеты ATACMS, украинские военные при помощи этого оружия заставят Черноморский флот РФ перебазироваться из захваченного Крыма в Новороссийск.

Такую точку зрения озвучил бывший командующий американскими силами в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в своем Twitter-аккаунте.

Ukrainian forces are working to make Crimea untenable for Russian forces. Would be smart if we helped them with ATACMS etc. Black Sea Fleet would be forced to reposition to Novorossysk. https://t.co/h3XZRylioA — Ben Hodges (@general_ben) July 18, 2023

«Украинские силы работают над тем, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Было бы разумно, если бы мы им помогли с ATACMS и т.д.

Черноморский флот был бы вынужден передислоцироваться в Новороссийск», — написал генерал.

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