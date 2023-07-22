Синоптик рассказал, какой будет погода в Беларуси в последнюю неделю июля 22.07.2023, 21:59

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Погода удивит белорусов.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил в программе «Метеогид» на ОНТ о ненастье и прохладе в последнюю неделю июля в Беларуси. По его словам, неделя с 24 по 30 июля пройдет под знаком атмосферных, ненастных фронтов. В итоге установится погода куда прохладнее, чем обычно в середине лета.

- Температура воздуха не поднимется выше нормы, - предупредил Рябов.

Кроме того, неделя будет дождливой - пройдут дожди и грозы в сопровождении порывистого ветра.

Однако не со всей территории Беларуси уйдет лето. И если в понедельник, 24 июля, по стране будет от +19 до +25, то во вторник в Гомельской области ожидается до +30. А вот Брестская «остынет» до +18.

- В середине недели за ситуацию в атмосфере станет отвечать южный циклон, - сообщил Рябов.

Он принесет в Беларусь кратковременные дожди и грозы, а по юго-восточной половине - дожди сильные. Температура упадет до +18…23.

В четверг, 27 июля, прогнозируется до +20. Плюс будут идти дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы. В пятницу от +15 до +23.

А следующие выходные обещают быть дождливыми. Хотя ливни и грозы не помешают теплу. Днем в субботу синоптики ожидают от +23 до +28, в воскресенье - от +19 по северо-востоку до +26 по юго-западу.