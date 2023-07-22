Россия как скорлупа яйца 1 Владимир Гевко

22.07.2023, 22:15

1,558

Этот тезис неоднократно подтверждали внутренние перевороты и бунты.

Дэнни Дидро в 18 веке, посетив Россию и ознакомившись с ее укладом, назвал эту страну «колоссом на глиняных ногах». Неважно, насколько велик великан, если ноги не выдерживают его веса, крошатся и трескаются. И великан падает.

Этот тезис неоднократно подтверждали внутренние перевороты и бунты. Мы все хорошо знаем из истории, как в Российской империи 1917 года произошла революция и свергли русского царя, а затем случился октябрьский переворот и большевики свергли тех, кто сверг царя. Но удивляют масштабы — как случилось, что огромную могущественную империю, с великой армией, одну из основных участниц Первой мировой, с которой не могла справиться армия Австро-Венгерской империи — победила горстка фанатиков? Как это возможно?

А возможно это потому, что вся великая царская армия и подданный народ просто наблюдал за тем, как бьют царя и буржуев и даже получал удовольствие. Знакомая картина, да? Мы недавно наблюдали что-то похожее. И это, кстати, хороший ответ, что будет с войной, если свергнуть власть в России — тогда победившая страна вышла из Первой мировой, потому что уже было не до войны.

То, что это была неслучайность, – подтвердил распад СССР и события в России. Вся большая и могучая армия СССР и весь советский народ наблюдал как горстка украинцев и люди других порабощенных национальностей легко кромсают то, с чем не могла справиться большая армия Третьего райха. А Ельцин на танке победил страшную внутреннюю военную машину, которая десятилетиями держала в страхе половину Европы.

Разница между Россией и Украиной прекрасно видна по революциям. Украинцы не ограничиваются одной киевской площадью и устраивают параллельные в каждом областном центре, и это показывает вовлеченность людей в происходящие в стране процессы. Так было во время Оранжевой революции и так было во время Евромайдана. В России же движ всегда происходит только в столице, а остальная страна собирается у радио или у телевизора, в зависимости от эпохи.

Россия устроена по принципу скорлупы яйца – выдерживает очень большое внешнее давление, иногда безумно высокое, но маленький цыпленок легко проклевывает клювом его изнутри и вылезает.

Ноги колосса совершенно очевидно уже пошли трещинами и едва несут тяжелое железобетонное тело России. Задача мира – прицельно бить по ногам России, пока она размахивает руками в войне с нами. Задача украинцев – отбежать на безопасное расстояние, когда начнет падать колосс.

И молиться, чтобы ветер не дул в нашу сторону.

Владимир Гевко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».