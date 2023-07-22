Над Минским морем заметили огромный смерч 1 22.07.2023, 22:26

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Впечатляющий видеофакт.

Белорусы публикуют в соцсетях видео смерча — сообщается, что необычное для нашей страны явление заметили сегодня над Заславским водохранилищем, пишет «Зеркало».

На одной из записей виден мощный поток вращающегося воздуха над лесом, гнущий деревья и поднимающий над землей ветки.

«Смотри, птиц засасывает!» — комментирует своему ребенку автор видео.

Это не первый случай в этом году, когда смерч попадал в объективы камер белорусов. В мае природное явление заснял читатель Onliner.by недалеко от Минска, а в начале того же месяца смерч заметили на могилевской трассе рядом с Минском.

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