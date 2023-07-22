Белоруса, который отказался играть в сборной по футболу при Лукашенко, в Польше приветствовали БЧБ-флагами 22.07.2023, 23:00

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Шкурин в дебютном матче за «Сталь» забил гол и отдал результативную передачу.

На текущих выходных начался новый футбольный сезон в Польше, где в элитном дивизионе с этого лета выступают сразу двое белорусов: в компанию к Евгению Шикавке из «Короны» добавился Илья Шкурин, который сменил израильский «Маккаби» Петах-Тиква на «Сталь» из Мелеца, которая в минувшем сезоне заняла 11-е место в Экстракласе, пишет «Трибуна».

Напомним, это не первый опыт нападающего в чемпионате Польши. Вторую половину сезона-2021/22 Шкурин провел в аренде у «Ракува», за который сыграл два матча.

Официальный дебют у Ильи с точки зрения индивидуального выступления получился отличным. Стоит отметить, что на домашнюю игру первого тура против «Краковии» Шкурин вышел в защитной маске на лице: в одном из матчей предсезонки белорус сломал нос в столкновении с соперником.

Открыть счет своим голам за новую команду Илья мог еще на 20-й минуте, но ему не хватило буквально несколько сантиметров для того, чтобы дотянуться до мяча после неточного удара одноклубника.

Уже через пять минут 23-летний форвард исправился и сделал это очень эффектно: быстрая контратака с забросом со своей половины поля в исполнении Мачея Доманьского закончилась точным ударом Ильи в дальний угол ворот с лету.

Режиссер трансляции сразу же после гола выхватил на трибунах болельщиков с БЧБ-флагами, радующихся первому мячу белоруса в польской элите. Их можно было запросто спутать с фанатами «Краковии», чьи традиционные цвета красно-белые.

На этом Шкурин не остановился и уже через 12 минут с Доманьски организовали еще один гол в быстрой атаке, но на этот раз футболисты поменялись ролями: Илья на своей половине поля обыграл соперника и внешней стороной стопы отдал мяч партнеру на ход – тот вошел в штрафную и чуть сместившись в центр не без помощи рикошета точно пробил по воротам – 2:0. С этим счетом команды и ушли на перерыв.

Второй тайм «Сталь» провалила: «Краковия» два мяча отыграла уже к 61-й минуте (Шкурина заменили на 68-й минуте) и, имея подавляющее преимущество и несколько опасных моментов, могла увозить из Мелеца победу, но финальный свисток зафиксировал ничью 2:2.

В следующем туре к «Стали» в гости пожалует «Пяст» из Гливице. Матч состоится 30 июля.

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