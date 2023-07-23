На трассе М1 под Березой загорелась на ходу и полностью сгорела «Мазда» 23.07.2023, 0:55

Фото: bereza.by

Люди, к счастью, не пострадали.

В субботу 22 июля на трассе М1 произошло ДТП, сообщает bereza.by.

Около 11.30 на 109 километре трассы - между Сигневичами и Березой - на ходу загорелся легковой автомобиль «Мазда».

Машина загорелась на ходу.

Фото: bereza.by

Фото: bereza.by

Фото: bereza.by

Люди не пострадали. А машина выгорела полностью.