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На трассе М1 под Березой загорелась на ходу и полностью сгорела «Мазда»

  • 23.07.2023, 0:55
На трассе М1 под Березой загорелась на ходу и полностью сгорела «Мазда»
Фото: bereza.by

Люди, к счастью, не пострадали.

В субботу 22 июля на трассе М1 произошло ДТП, сообщает bereza.by.

Около 11.30 на 109 километре трассы - между Сигневичами и Березой - на ходу загорелся легковой автомобиль «Мазда».

Машина загорелась на ходу.

Фото: bereza.by
Фото: bereza.by
Фото: bereza.by

Люди не пострадали. А машина выгорела полностью.

@bereza.by 22 июля около 11.30 на 109 км трассы М1 (между Сигневичами и Березой) на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda. На место ДТП выезжали сотрудники РОЧС и РОВД. В результате происшествия никто не пострадал, машина уничтожена. #сгореламашина #сгорелавтомобиль #трассам1 #м1 #дтп #березагород #березовскийрайон #сигневичи #брестскаяобласть ♬ оригинальный звук - BEREZA.BY

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