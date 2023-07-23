На трассе М1 под Березой загорелась на ходу и полностью сгорела «Мазда»
- 23.07.2023, 0:55
Люди, к счастью, не пострадали.
В субботу 22 июля на трассе М1 произошло ДТП, сообщает bereza.by.
Около 11.30 на 109 километре трассы - между Сигневичами и Березой - на ходу загорелся легковой автомобиль «Мазда».
Машина загорелась на ходу.
Люди не пострадали. А машина выгорела полностью.
@bereza.by 22 июля около 11.30 на 109 км трассы М1 (между Сигневичами и Березой) на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda. На место ДТП выезжали сотрудники РОЧС и РОВД. В результате происшествия никто не пострадал, машина уничтожена. #сгореламашина #сгорелавтомобиль #трассам1 #м1 #дтп #березагород #березовскийрайон #сигневичи #брестскаяобласть ♬ оригинальный звук - BEREZA.BY