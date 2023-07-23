Зеленский: Контрнаступление ВСУ в ближайшее время вступит в новую фазу 23.07.2023, 3:46

Cитуация на фронте скоро изменится.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил западных союзников, что контрнаступление ВСУ в ближайшее время вступит в новую фазу. Об этом он заявил в рамках международного форума по безопасности в Аспене, сообщает Financial Times.

Недавнее усилие отстоять позиции на Востоке страны началось позднее, чем планировалось Киевом, из-за недостатка боеприпасов, вооружений и недостаточно подготовленных бригад, признал Зеленский. Это дало России возможность заложить мины и создать оборонительные линии на пути ВСУ. Однако украинский президент подчеркнул, что ситуация на фронте скоро изменится и призвал союзников поставлять больше дальнобойных ракет и передовых истребителей.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил на форуме, что результаты военных усилий Украины станут ясны только после того, как Киев полностью задействует свои силы. Он добавил, что упор украинских властей на ускорении поставок передовых истребителей для контрнаступления неверен, так как сильные системы ПВО препятствуют активной роли авиации в конфликте.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что понимает расхождение между ожиданиями Украины и обязательствами Запада, так как у каждой стороны свои приоритеты. «Всегда будет некоторое различие в подходе между украинским руководством и другими странами в том, что мы хотим достичь», — отметил он.

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