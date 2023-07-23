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Захвативший дом в коттеджном поселке под Москвой убит при штурме

  • 23.07.2023, 5:55
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Захвативший дом в коттеджном поселке под Москвой убит при штурме

Он заявлял, что «готовит поход на Кремль».

Вооружённый человек, захвативший один из домов подмосковном коттеджном поселке «Шервуд», убит во время штурма. Об этом сообщают российские информагентства и телеграм-канал «База».

По информации Telegram-канал, злоумышленник недавно вернулся с войны в Украине и говорил, что выполняет приказы Бога. Также он заявил, что хочет идти в «поход на Кремль».

Телеграм-канал Shot публикует видео, на котором слышна стрельба. По данным Shot, захвативший дом отстреливался от сотрудников правоохранительных органов из автомата Калашникова. О пострадавших не сообщалось.

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