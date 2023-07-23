Захвативший дом в коттеджном поселке под Москвой убит при штурме 23.07.2023, 5:55

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Он заявлял, что «готовит поход на Кремль».

Вооружённый человек, захвативший один из домов подмосковном коттеджном поселке «Шервуд», убит во время штурма. Об этом сообщают российские информагентства и телеграм-канал «База».

По информации Telegram-канал, злоумышленник недавно вернулся с войны в Украине и говорил, что выполняет приказы Бога. Также он заявил, что хочет идти в «поход на Кремль».

Телеграм-канал Shot публикует видео, на котором слышна стрельба. По данным Shot, захвативший дом отстреливался от сотрудников правоохранительных органов из автомата Калашникова. О пострадавших не сообщалось.

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