Из-за смерча на Минском море погибла девушка 23.07.2023, 6:54

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Еще два человека пострадали.

Один человек погиб, двое пострадали. Таковы предварительные последствия смерча в Минском районе, сообщает МЧС Беларуси.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье -1 Минского района. Там очевидцы сегодня вечером сняли на видео смерч.

В результате падания деревьев предварительно погиб человек, пострадали еще два. Работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку.

Спасатели продолжают работы по обследованию территории и распиловке деревьев.

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