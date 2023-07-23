Из-за смерча на Минском море погибла девушка
- 23.07.2023, 6:54
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Еще два человека пострадали.
Один человек погиб, двое пострадали. Таковы предварительные последствия смерча в Минском районе, сообщает МЧС Беларуси.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье -1 Минского района. Там очевидцы сегодня вечером сняли на видео смерч.
В результате падания деревьев предварительно погиб человек, пострадали еще два. Работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку.
Спасатели продолжают работы по обследованию территории и распиловке деревьев.