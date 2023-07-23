«Стрелкова раздавят как клопа»
- Владимир Пастухов
- 23.07.2023, 8:12
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Власть в Кремле забегала как ошпаренная.
Все как-то разом ускорилось. Власть после мятежа забегала как ошпаренная. Навальному – еще двадцать, хотя он и так сидит на ПЖП (Пока Жив Путин).
Туда же до кучи и Стрелкова. Решили зачистить патриотическую площадку? Для кого? Неужели вытащат раненого в мягкие ткани Рогозина?
Вспоминается старый анекдот про мужика, очень похожего на Маркса. Его вызвали в органы и предложили сбрить бороду. Через неделю он приходит тщательно выбритый.
Его похвалили, а он в ответ: «Ну да, бороду сбрил. А с мыслями что делать?».
Вот сейчас они Стрелкова раздавят как клопа. Но вот что делать с мыслями, которые он транслировал?
У этого ареста - тысяча поводов и всего одна причина: транслируемые Стрелковым идеи становятся чересчур популярными среди сторонников режима и особенно в армейской и полицейской среде.
Владимир Пастухов, t.me