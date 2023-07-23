Asia Times: Путина взорвали вместе с Крымским мостом 23.07.2023, 8:18

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В «броне» российского главы зазияла огромная трещина.

Россия и Путин ежедневно теряют свою так называемую мощь, которой так кичились на весь мир. А удар по Крымскому мосту 17 июля лишь подтвердил это. Обозреватели говорят, что он совершил очередной разрыв в броне диктатора, пишет Asia Times.

В издании отметили, что удары по незаконному сооружению продемонстрировали уязвимые места России. И они не только на полуострове Крым, но и на оккупированных страной-агрессором территориях.

Имидж Путина взорвали вместе с мостом

Обозреватели обратили внимание на то, что Путин пытается восстановить свою власть после провального мятежа Пригожина. Глава ЧВК «Вагнера» изрядно доставил хлопот диктатору из Кремля. А подрыв Крымского моста лишь усложнил ситуацию, еще больше подорвав "его (Путина – ред.) имидж непобедимого силача».

Заметили в издании, что Крым, вероятно, единственная территория, которая «беспокоит россиян, независимо от того, насколько оторванными от реальности могут звучать исторические претензии».

«Таким образом, неспособность предотвратить украинские атаки в Крыму и на Крым также разоблачает потенциально значительную личную уязвимость режима Путина и мифов, на которых он частично построен», – говорят обозреватели.

В то же время, они добавили, что это не демонстрация того, что Кремль может вскоре потерять Крым. Но они признают, что заявления о возвращении полуострова Украиной, если потребуется, силой, «стали чуть более правдоподобными».

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