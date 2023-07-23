Оружие победы: украинские десантники впервые показали британский танк Challenger 2 в действии
- 23.07.2023, 8:24
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Впечатляющие видео.
Десантно-штурмовые войска ВСУ показали британский танк Challenger 2, который они эффективно используют.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ДШВ в Facebook.
Десантники показали маневры предоставленного Британией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.
На видео — модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается отличной проходимостью, маневренный, огневая мощность — до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.
«Оружие Победы: Танк Challenger 2. Впечатления замечательные, как на учениях так и в действии», — отмечают военные.