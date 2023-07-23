США впервые в истории приняли на вооружение боевой корабль в иностранном порту 23.07.2023, 8:40

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Судно класса Independence получило символическое название.

Соединенные Штаты впервые в своей истории приняли на вооружение военный корабль в порту иностранного государства.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в порту Сиднея спустили на воду корабль USS Canberra ВМС США. Боевой корабль класса Independence был введен в строй на австралийской военно-морской базе в гавани Сиднея. Он назван в честь крейсера ВМС Австралии, который был потоплен при поддержке высадки морской пехоты США на Гуадалканале в 1942 году.

«Австралийцы могут гордиться тем, что этот корабль, спроектированный в Западной Австралии местной промышленностью и названный в честь HMAS Canberra, впервые в истории ВМС США вводится в строй здесь», - говорится в заявлении министра обороны Австралии Ричарда Марлеса.

Церемония прошла в рамках учений Talisman Sabre между США и Австралией. Учения, которые проходят раз в два года в течение двух недель, включают в себя имитацию наземных и воздушных боев, а также высадку морского десанта.

Помимо Австралии и США, в них принимают участие силы из Канады, Фиджи, Франции, Германии, Индонезии, Японии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Южной Кореи и Британии.

Учения стран НАТО

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны НАТО в рамках усиления боевой подготовки увеличили количество военных учений по разным направлениям.

Так, в июле Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря на фоне запуска КНДР баллистической ракеты.

Кроме того, в конце сентября этого года минимум восемь земель Германии и федеральные силовые структуры проведут масштабные учения, где будут отрабатывать сценарии защиты от кибератак на органы власти.

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