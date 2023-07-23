Экс-депутат Госдумы РФ: Пригожин готовит новый марш на Москву 23.07.2023, 8:56

2,316

В Кремле пытаются создать противовес.

Так называемый «марш справедливости» Евгения Пригожина может повториться. В Москве создают армию из Росгвардии, чтобы противостоять ЧВК «Вагнера».

«Если рассматривать главное противостояние, то это Путин-Пригожин. Скажем, Путин-Шойгу-Герасимов против Пригожина, а Пригожин – порождение спецслужб, прежде всего ФСБ. В этой конфронтации Пригожин как минимум не проиграл. Эти два мафиози разошлись и каждый остался при своем. Ну да, Пригожина лишили вооружения, но это дело наживное. Ну да, Пригожина решили финансирования, но не полностью. Его отправили в Беларусь создавать «вторую армию мира». Сейчас это выглядит очень смешно, но хорошо смеется тот, кто смеется крайним. Неизвестно, как будет смеяться Путин, когда начнется смута и Пригожин к этому времени сумеет создать новую армию», - рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ, социолог и журналист Игорь Яковенко.

По его словам, самостоятельно Пригожин не представляет какой-то серьезной военной опасности для Украины или Европы, а вот для России вполне возможно.

«Я думаю, что существует серьезная угроза, что в случае смуты возможно повторение «марша справедливости» на Москву. Путин, конечно, не сидит сложа руки, он готовит первую армию в России, пытаясь всячески накачать Росгвардию бронетехникой, танками, авиацией. Она действительно становится первой армией в России, более боеспособной, чем оккупационная 400-тысячная группировка, которая сосредоточена в Украине», - подытожил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».