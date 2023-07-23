ВСУ показали, что осталось от 58-й армии РФ под Роботиным 23.07.2023, 9:47

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Украинские войска совершили мощный прорыв на этом участке.

Вооруженные силы Украины продолжают отвоевывать свои территории, захваченные российскими оккупантами. На этот раз украинские защитники показали захваченные позиции россиян под Роботиным в Запорожье.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Fortecya Bahmuty. Как отметили в канале, на кадрах 58-й армии РФ.

«Освобождены позиции на высотах в районе н.п. Роботино Запорожской области», – кратко говорится в сообщениии.

На кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позиции оккупационной армии РФ.

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