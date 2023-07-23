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ВСУ показали, что осталось от 58-й армии РФ под Роботиным

  • 23.07.2023, 9:47
  • 1,906
ВСУ показали, что осталось от 58-й армии РФ под Роботиным

Украинские войска совершили мощный прорыв на этом участке.

Вооруженные силы Украины продолжают отвоевывать свои территории, захваченные российскими оккупантами. На этот раз украинские защитники показали захваченные позиции россиян под Роботиным в Запорожье.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале Fortecya Bahmuty. Как отметили в канале, на кадрах 58-й армии РФ.

«Освобождены позиции на высотах в районе н.п. Роботино Запорожской области», – кратко говорится в сообщениии.

На кадрах видно, что бойцы ВСУ заняли позиции оккупационной армии РФ.

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