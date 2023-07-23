закрыть
23 июля 2023, воскресенье, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко вырядился в хаки ради встречи с Путиным

29
  • 23.07.2023, 10:02
  • 14,396
Лукашенко вырядился в хаки ради встречи с Путиным

Диктатор намекает на вступление Беларуси в войну?

В субботу, 22 июля, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где у него намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На опубликованных фото и видео видно, что белорусский диктатор вырядился в костюм цвета хаки и футболку.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне визита диктатора глава РФ Владимир Путин обрушился с угрозами на Польшу, обвинив ее в «территориальных претензиях к Беларуси». Позже абсурдные тезисы главы Кремля повторил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип