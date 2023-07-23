Лукашенко вырядился в хаки ради встречи с Путиным 29 23.07.2023, 10:02

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Диктатор намекает на вступление Беларуси в войну?

В субботу, 22 июля, белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, где у него намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга. Здесь его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На опубликованных фото и видео видно, что белорусский диктатор вырядился в костюм цвета хаки и футболку.

Как сообщал сайт Charter97.org, накануне визита диктатора глава РФ Владимир Путин обрушился с угрозами на Польшу, обвинив ее в «территориальных претензиях к Беларуси». Позже абсурдные тезисы главы Кремля повторил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

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