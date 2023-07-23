«Просто белорусы избаловались российскими деньгами» 19 23.07.2023, 10:24

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Туристка из РФ рассказала о своих «приключениях» в Минске.

Россиянка приехала в Минск и возмутилась высокими ценами и отсутствием горячей воды. Девушка решила снять квартиру, но все оказалось не так просто. Говорит, дорого, так еще и горячую воду в этом доме отключили как раз в тот момент, как она приехала. Пришлось перебираться в «Минск-Мир», сообщает телеграм-казал БГМ.

Вывод «гуманитарий» (девушка по профессии психолог) сделала несколько странный: белорусы избаловались русскими деньгами. Дескать, после начала войны в страну приехало много русских туристов, и это якобы «вскружило голову минчанам».

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