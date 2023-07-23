Битва кланов в России: кто скажет последнее слово? 1 23.07.2023, 10:30

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Гиркин стал сбитой пешкой в более серьезной игре.

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков, который с начала полномасштабного вторжения критиковал российскую власть и минобороны страны-агрессора, 21 июля был арестован в Москве.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заметил об аресте Гиркина, что в «банке с пауками», которой является так называемая российская элита, большие «пауки» «сожрали» меньшего паука – Гиркина. Об этом Яковенко рассказал «24 каналу».

Гиркин очень много писал в своем паблике и говорил по поводу так называемой «СВО» и критиковал российскую власть. Он много грязи вылил на Владимира Путина, но это ему сходило с рук.

«Но еще больше он критиковал Евгения Пригожина. Ведь у Гиркина с ним – внутривидовая борьба. Гиркин говорил, что Пригожина нужно ликвидировать. А Пригожин утверждал, что когда придет к власти, ликвидирует Гиркина», – объяснил оппозиционный журналист.

В результате возни в «банке с пауками» «сожрали» мелких пауков. Сначала «сожрали» полковника Владимира Квачкова, который в 2005 году пытался покушаться на главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. 18 июля на него был составлен административный протокол о дискредитации российской армии.

«А сейчас он собрал вокруг себя таких же неудачников, как и он сам. Они очень ругали Путина, что он недостаточно Сталин или Гитлер», – отметил Яковенко.

Произошел раскол

А теперь дошла очередь до Гиркина, которого арестовали по доносу экс-вагнеровца Дмитрия Петровского. Он обвинил террориста в критике Путина.

Однако этому предшествовали определенные события. Гиркин возглавлял российское националистическое общественное движение «Клуб рассерженных патриотов», и внутри него произошел раскол.

Часть представителей движения выступили против Гиркина из-за того, что он критиковал Пригожина и вагнеровцев за совершение мятежа. Террорист дал резкий отпор критикам. И после этого произошел его арест.

«Если снова обратиться к сравнению с «банкой с пауками», то размер пауков в ней имеет значение и определяется двумя «параметрами» – сколько они имеют под рукой вооруженных людей и размером их номенклатурной поддержки», – объяснил Яковенко.

У Гиркина наверняка не было в распоряжении военных с оружием. А вот какая-то структура из ФСБ за ним стояла, но небольшая. Поэтому он «мелкий паучок» по сравнению с такими большими, как Путин и Пригожин.

В России столкнулись два больших мафиозных клана

«И сегодня в России столкнулись два больших мафиозных клана. Один – это Россия, который возглавляет Путин. А второй равновеликий клан – ЧВК «Вагнера» во главе с Пригожиным», – подчеркнул оппозиционный журналист.

Главы этих кланов 29 июня встретились. При этом, кто кого приглашал на эту «стрелку», неизвестно. Но хозяином на ней был Пригожин. Именно он диктовал условия.

Путин рассказывал, что пытался вбить клин между ЧВК «Вагнера» и Пригожиным. Но ему это не удалось, потому что последнее слово осталось за предводителем вагнеровцев. Пригожин заявил, что его наемники не согласны служить под руководством другого командира.

Фактически эти два бандита сейчас точат друг на друга ножи – Пригожин в Беларуси создает «вторую армию в мире». А Путин пытается создать «первую армию в России» – из росгвардии. Согласно последнему закону, она отныне накачивается бронетехникой, танками, вертолетами и т.д.

«И эти две армии будут нацелены друг против друга. А что касается Гиркина – не нужно «мелким паукам» пытаться кусать «пауков» большего размера. Он же не понял, где находится, и что законы «банки с пауками» на него не распространяются», – отметил Игорь Яковенко.

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