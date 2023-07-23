Почему раньше люди выглядели старше: ученые объяснили феномен 23.07.2023, 10:47

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Найден целый список факторов.

Сколько раз, листая старые семейные фотоальбомы или просматривая черно-белое кино, вы ловили себя на мысли, что люди на этих кадрах выглядят значительно старше своих современных ровесников. Но почему это именно так?

Как пишет издание IFL Science, разобраться в этом попробовал блогер Майкл Стивенс, ведущий просветительского Youtube-канала Vsauce. И он нашел целый список факторов, которые могли влиять на этот процесс.

По его данным, темпы старения человека действительно изменились за последние 100 лет из-за роста общего уровня благосостояния, улучшения здравоохранения и выбора образа жизни. Конечно, все они неодинаковы в разных частях мира и между людьми, имеющими разный доход и работу. Но всеобщую тенденцию можно проследить вполне четко.

Также эту тему изучала команда исследователей, опубликовавшая результаты своей работы в 2018 году. Они проанализировали изменения, связанные с биологическим старением, например, показатели кровяного давления и функции легких в зависимости от хронологического возраста в период между 1988 и 2010 годами. Выяснилось, что даже на этом довольно коротком промежутке отличия оказались значимыми. Родившиеся позже старели медленнее, чем их предшественники в аналогичном возрасте. «За последние 20 лет биологический возраст населения США, по-видимому, уменьшился для мужчин и женщин во всем возрастном диапазоне», – отметили авторы работы.

При этом они отметили, что степень изменений не была одинаковой для мужчин и женщин или по возрасту. Так у молодых мужчин замедление старения происходило более заметными темпами по сравнению с молодыми женщинами. Это может объяснить, почему смертность в молодом возрасте скорее сокращается именно для мужчин, чем для женщин. Кроме того, улучшения были более значительными для пожилых людей, чем для молодых людей.

В исследовании особое внимание уделялось факторам образа жизни, таким как курение, частично объясняющее, почему разрыв между биологическим возрастом мужчин и женщин сократился: мужчины стали меньше курить, а женщины практически выровнялись с ними по этому показателю. Также свое влияние оказал прием лекарств для улучшения здоровья.

Но многие факторы все же прошли мимо внимания исследователей. Например, они не смогли проверить улучшение условий жизни в раннем возрасте и до рождения, а также снижение частоты инфекционных заболеваний. Хотя эти факторы могут играть роль в том, почему люди из прошлого выглядят для нас старше, это далеко не все.

Согласно данным блогера Vsauce, важным фактором наряду с улучшением ухода за зубами и использованием солнцезащитного крема может срабатывать наше предубеждение относительно моды предыдущих десятилетий. Мы часто психологически связываем такие вещи со старшим возрастом. Это можно объяснить на примере рубашки, которую условно ваш отец носит с 1972 года. Мы задним числом связываем ее со старостью, даже когда смотрим на фотографии объективно молодых людей 1972 года в той же рубашке.

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