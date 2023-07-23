Соратник Гиркина Губарев начал угрожать Кремлю 23.07.2023, 10:56

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Донецкий террорист заявил, что «конструкция ломается».

Российские силовики проверяют на экстремизм донецкого террориста, бывшего «народного губернатора ДНР» Павла Губарева за посты в телеграм-каналах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Какие именно публикации заинтересовали полицию, собеседник издания не уточнил.

После известия о проверке на экстремизм Губарев опубликовал в телеграме такой пост: «Закручивание гаек это как правило хорошо. Но если конструкция гнилая и ржавая, то есть произошла деградация механических свойств металла (усталость металла), то при закручивании гаек конструкция ломается. Закручивайте посильнее, убейте уже себя! Мы все от вас очень устали! Слава России!».

21 июля Павла Губарева задержали у здания Мещанского районного суда Москвы, где он проводил одиночный пикет и давал комментарии СМИ, требуя освободить своего соратника Игоря Гиркина (Стрелкова). После беседы с полицией, в ходе которой донецкому террористу разъяснили о недопустимости пикетов, его отпустили.

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