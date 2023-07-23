«Беларуская выведка»: План «Белорусский выступ» официально вводится в действие 6 23.07.2023, 11:08

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Москва нашла для россиян нового «врага».

После почти месячной паузы и покорного снятия погранконтроля с границы РФ Лукашенко допустили к «телу» (Путина — ред.). Источники сообщают, что впервые о визите договаривались обе администрации, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— План «Белорусский выступ» официально вводится в действие. По всей видимости, наряду с арестами турбопатриотов в РФ, Путин готовится плавно слить «СВО», а в качестве «утешительного приза» для русской ваты готовят Беларусь.

Источники сообщают, что принято совместное решение «главным врагом» назначить Польшу. А сознание россиян плавно «переключат» с Украины на «защиту Беларуси».

Кремль рассчитывает отправить Лукашенко на ВНС. Для этого будет использован финансовый рычаг. Текущая скрытая повестка встречи пройдет под флагом финансового шантажа. Лукашенко отчаянно нужны деньги, так как бюджет не справляется. На камеры будут разносить поляков, а за закрытыми дверьми жестко торговаться.

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