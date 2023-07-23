«Смотрим с удовольствием»: Скабеева и Соловьев цинично прокомментировали удары по Одессе 6 23.07.2023, 11:17

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Пропагандисты радуются разрушению крупнейшего православного собора.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично отреагировала на ракетные удары по Одессе. Она традиционно обвинила во всем Украину и заявила, что «смотрит на это с удовольствием».

Такое заявление она сделала в эфире на пропагандистском шоу. Кроме того, кремлевские прихвостни также заявляют, что это якобы «ракета от украинской ПВО попала в собор» в Одессе, передает «24 канал».

Одна из ключевых российских пропагандисток Скабеева на своем эфире начала обсуждать «удары возмездия» по Одессе. Внезапно она вспомнила, что Россия якобы «не агрессор», поэтому в очередной раз обвинила Украину. Более того, Скабеева заявила, что «радуется» очередным ракетным ударам.

«Мы с удовольствием смотрим на удары по Одессе», – заявила пропагандистка.

Ракетные удары по Одессе обсуждали пропагандисты и в эфире Владимира Соловьева. Так называемые «эксперты» начали цинично обсуждать уничтожение Одессы ракетами. Россияне радовались ударам по гражданскому населению и, более того, начали предлагать уничтожать Киев и Львов.

«Мы Одессу не сохраним. Мы ее потом заново отстроим. По меньшей мере – портовую зону. Но я помню – оперный театр мы сохраним», – цинично заявил Соловьев.

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