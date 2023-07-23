С садом и джакузи: сколько стоят самые дорогие квартиры в областных центрах Беларуси 2 23.07.2023, 11:30

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Интерьеры впечатляют.

Журналисты nashaniva.com посмотрели, сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в областных центрах.

Брест

Самая дорогая квартира в Бресте выставлена на продажу за 250 тысяч долларов. Так хозяева оценивают пятикомнатную квартиру в центре города в доме 1954 года постройки. Объект чем-то напоминает современные таунхаусы, ведь, помимо самой квартиры, вы получаете кусок огороженного участка с зоной отдыха и гаражом. Из 228,2 м² общей площади, жилой только 70,7 м².

Квартира трехуровневая. На цокольном этаже находится сауна, санузел, комната для отдыха, прачечная и хозяйственные комнаты. На первом этаже — три комнаты с частичным ремонтом, на мансарде — кухня-гостиная и две спальни.

Высокая цена в первую очередь обусловлена географическим расположением квартиры и приятными бонусами в виде роскошного сада и гаража.

Эта квартира продается как минимум с конца весны 2022-го. Тогда она также была самой дорогой из выставленных на продажу в Бресте. Просили за нее 360 тысяч долларов. Таким образом, за 14 месяцев она подешевела на $110 000.

Вторая по дороговизне квартира в этом областном центре продается на тысячу долларов дешевле. За пятикомнатную квартиру по улице Энгельса хозяева просят 249 тысяч долларов.

Общая площадь квартиры составляет 177 м². Расположена она на первом этаже восьмиэтажного дома 2002 года постройки.

К сожалению, оценить интерьер квартиры за четверть миллиона долларов невозможно, так как к описанию добавлены только видео с дрона и план квартиры.

Витебск

В Витебске самая дорогая квартира в продаже оценена в 310 тысяч долларов.

«Единственное в своем роде предложение — шикарная VIP-квартира в Витебске», — так начинается описание двухуровневой пятикомнатной квартиры.

Общая площадь квартиры — 245 м². Она расположена на четвертом и пятом этажах пятиэтажного дома на улице Гагарина. В квартире два санузла, три застекленные лоджии, отдельное хозяйственное помещение.

Также имеется джакузи для двух человек на 450 литров. В объявлении указано, что на перечень всех преимуществ этой квартиры просто не хватит времени.

Вторая по дороговизне квартира Витебска стоит почти в два раза дешевле. За двухуровневую четырехкомнатную квартиру просят $160 000.

Жилье на 154 «квадрата» называют отличной альтернативой частному дому. Как и в предыдущем варианте, квартира занимает два последних этажа в пятиэтажном доме.

Комнаты на втором уровне квартиры имеют мансардную крышу.

В квартире две ванные комнаты — по одной на каждом этаже. Из кухни-столовой можно выйти на лоджию.

Помимо снимков, в описании к объекту есть видео, на котором риелтор рассказывает о квартире.

Гомель

В Гомеле самая дорогая квартира оценена в 180 тысяч долларов. Столько просят за трехкомнатную квартиру в центре.

«Продается большая двухъярусная квартира, расположенная в памятнике советской архитектуры «Дом-коммуна» в историческом центре города», — говорится в описании.

Общая площадь шикарной не только по советским меркам трешки — 160 м², жилая — 100 м². Ремонт во всех помещениях выполнен в классическом стиле. В каждой комнате есть кондиционер.

Высота потолков 3,2 метра. Квартира состоит из трех комнат, кухни, двух гардеробных, двух ванных комнат и стиральной комнаты.

Вторая по дороговизне квартира в Гомеле продается на 10 тысяч дешевле — за $170 000. Шестикомнатная, в отличие от предыдущих вариантов, одноуровневая, находится на втором этаже пятиэтажного дома 1957 года постройки.

Общая площадь жилья — 165 «метров», жилая — 105. в квартире два санузла, в гостиной есть камин. Кондиционер имеется только в двух из шести комнат.

Интерьер в квартире не самый современный, поэтому, скорее, высокая цена жилья объясняется месторасположением квартиры и ее размером.

«Дом является памятником архитектуры (сталинка). Несколько лет назад проведен капитальный ремонт здания с заменой коммуникаций, кровли, ремонтом подъезда. Квартира расположена в торце дома с окнами во двор, что обеспечивает комфортное проживание в историческом центре города», — говорится в описании.

Гродно

В Гродно самая дорогая квартира оценена в 450 тысяч долларов. Столько просят за пентхаус без внутренней отделки общей площадью 324,1 м², жилая площадь составляет 211 «квадратов».

Как указано в описании к объекту, дом построен еще в 2008 году, но в квартире все это время никто не жил.

«Эксклюзивный пентхаус с двумя парковочными местами для автомобилей в подземном гараже. Через панорамные окна открывается шикарный вид на весь город», — говорится в описании к объекту.

В квартире сделаны теплые полы, куплен керамогранит на пол в кухне и на террасе. Также проведена система кондиционирования, но кондиционер, как указано, не подключен.

Следующая по дороговизне квартира в Гродно также находится в центральной части города. За восьмикомнатную квартиру общей площадью 218 м² просят 330 тысяч долларов.

Она занимает второй и мансардный этажи дома 1995 года постройки. Жилье продается полностью готовое к проживанию, вместе со всей мебелью и техникой.

Могилев

В Могилеве самую дорогую квартиру оценили в 300 тысяч долларов. Столько стоит пятикомнатная квартира в центре города с современным дизайнерским ремонтом.

Двухуровневая квартира площадью 176 м² оборудована всей необходимой бытовой техникой «под ключ». Высота потолка в холле — шесть метров. Крыша на втором этаже мансардного типа.

Квартира находится на третьем и четвертом этажах дома 2007 года постройки. Под домом есть подземный паркинг.

Вторая по дороговизне квартира в Могилеве продается за $193 000. Столько просят за помещение без внутренней отделки в новостройке по адресу проспект Мира, 25. Общая площадь пятикомнатной квартиры — 175 «метров».

«Видовая квартира в самом центре города, новый дом с подземным паркингом», — говорится в описании.

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