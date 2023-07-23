«Распрощается с птичками»: Илон Маск заинтриговал новым логотипом Twitter 2 23.07.2023, 11:35

Миллиардер опубликовал видео в своем аккаунте.

В ближайшее время Twitter «распрощается со всеми птичками» и получит обновленный логотип.

Об этом сообщил Twitter-аккаунте новый владелец компании Илон Маск.

«И вскоре мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птичками», - написал Илон Маск и добавил, что «если сегодня (23 июля, - ред.) вечером опубликуют достаточно хороший логотип X, завтра мы обнародуем его во всем мире».

Также через некоторое время предприниматель обнародовал короткий видеоролик с большой буквой Х, не объяснив его значение.

Стоит напомнить о том, что ранее Маск уже менял логотип бренда. В начале апреля Twitter на короткое время получил в качестве логотипа собаку, являющуюся символом криптовалюты Dogecoin.

После такой «шутки» стоимость Dogecoin выросла на 30% - с 7,7 цента до 10,2 цента.

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