«Спустя пару минут поняли, что беседка начала падать на нас» 23.07.2023, 11:46

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Очевидцы рассказали о мощном смерче над Минским морем.

Вечером 22 июля отдыхающие на пляже Заславского водохранилища (которое также называют Минским морем) угодили в эпицентр урагана: над водоемом пронесся смерч, который не только затягивал в свою воронку воду, но и ломал деревья, как спички, сносил палатки и беседки не берегу. В результате одну из отдыхающих насмерть придавило поваленным деревом, есть и другие пострадавшие.

По данным МЧС Беларуси, помимо погибшей девушки, в результате падания деревьев вблизи деревни Заречье -1 Минского района пострадали еще двое.

О произошедшем на Заславском водохранилище одна из отдыхающих, минчанка Ирина Корик рассказала в интервью газете «Прысталiчча». По ее словам, когда начался дождь и поднялся сильный ветер, ребята и ее компании перенесли все вещи в одну из беседок на пляже.

«Не прошло и двух минут, как все началось. Все начало взлетать из-за сильного ветра. От страха мы все зажмуривались и прикрывали друг друга. Было очень страшно за свою жизнь. Спустя пару минут мы поняли, что беседка, которая стала нашим укрытием, начала падать на нас. В какой-то момент мне уже стало сложно дышать», — рассказала девушка.

По ее словам, они чудом не оказались под завалами беседки — мужчины из компании своими спинами придерживали остатки крыши. Но после того, как стихия успокоилась, выбраться из разрушенного ветром укрытия без посторонней помощи люди не смогли — крышу подняли другие отдыхающие, заметившие пострадавших.

«Мы еле остались живы и невредимы! Но вот на соседней полянке, к сожалению, случилось непоправимое – погибла совсем молодая девочка. Видели, что и другие отдыхающие сильно пострадали», — рассказала Ирина Корик. Как выяснило, погибшей было 19 лет.

Тем временем, другие отдыхающие на Минском море, оказавшиеся свидетелями редкого для белорусских широт природного явления, поделились в соцсетях своими видео, в некоторых случаях — фактически из эпицентра урагана.

В пресс-службе МВД вечером 22 июля также сообщили, что на место происшествия прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков. На пляж Заславского водохранилища также направили сотрудников ОМОН, ГАИ и дополнительные патрульные группы, сотрудники МЧС вели работы по обследованию территории, распиловке деревьев и ликвидации последствий урагана до поздней ночи.

Между тем, в интернете также появилось видео смерча, сформировавшегося в районе агрогородка Ждановичи под Минском. Авторы видео предположили, что именно эти вихри и «прогулялись» до Минского моря, где и привели к трагедии.

Фото последствий на Минском море также поделились в МЧС Беларуси.

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