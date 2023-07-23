ВСУ прорвали северный фланг врага под Бахмутом: россияне отступают 23.07.2023, 12:10

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Украинская армия вышла на новые рубежи по окружению города.

Украинские военные добились новых успехов к северу от Бахмута, продолжая выбивать россиян с занятых позиций, сообщает dialog.ua.

Подразделения украинской армии продолжают продвигаться к северу от Бахмута, включая направление к северо-западу от населенного пункта Хромовое.

На северном фланге наступление ВСУ достигло важных тактических успехов, выбив россиян из посадки возле северного пруда, уточнил военный обозреватель Telegram-канала Kravchuk.

Согласно поступающей информации, россияне долгое время контролировали отмеченные позиции, однако последние сутки потеряли контроль над ними.

«Бахмутское направление, северный фланг. Украинские военные продвинулись по нескольким направлениям в сторону города Бахмут и северо-западнее н.п. Хромовое. Россияне были практически полностью выбиты с посадки возле северного пруда, которую они контролировали довольно долгое время», — сообщает военный обозреватель.

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