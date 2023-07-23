Китай и Туркменистан резко сократили число студентов в Беларуси

Китай и Туркменистан резко сократили число студентов в Беларуси2
- 23.07.2023, 12:31
- 2,024
С чем это связано?
С 2021 года в Беларуси сокращается число студентов-иностранцев, хотя раньше было наоборот — наблюдался тренд на увеличение. С 2021/2022 учебного года по настоящее время студентов-иностранцев стало меньше на 3864 человека: с 24 338 до 20 474. Снижение — на 16%. Это следует из свежего сборника Белстата «Беларусь в цифрах». На эту информацию Белстата обратило внимание «Радыё Свабода».
Сокращение за год в трех самых больших группах выглядит так:
Туркменистан — минус 2989 (с 6451 до 3462)
Китай — минус 1519 (с 8011 до 6492)
Иран — минус 123 (с 313 до 190)
Ранее студенты из Туркменистана составляли более половины иностранцев в белорусских вузах. Например, в 2019 году их было 10 056.
По всем остальным странам число сократилось незначительно, а по некоторым даже выросло:
Узбекистан — плюс 672 (с 2327 до 2999)
Шри-Ланка — плюс 144 (с 1439 до 1583)
Израиль — плюс 53 (с 285 до 338)
При этом из белорусской статистики просто исчезли две сотни украинских студентов, обучавшихся в белорусских вузах до войны. В сборнике Белстата в 2020/2021 учебном году они есть. А вот уже в новом сборнике «Беларусь в цифрах» их нет за этот же учебный год. Можно было бы подумать, что украинцев нет ввиду незначительного количества, но указано количество студентов из Казахстана, которых еще меньше — 194. При этом общая цифра совпадает и там, и там.
Обучение иностранных студентов приносит Беларуси десятки миллионов долларов в год.