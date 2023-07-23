Китай и Туркменистан резко сократили число студентов в Беларуси 2 23.07.2023, 12:31

2,024

С чем это связано?

С 2021 года в Беларуси сокращается число студентов-иностранцев, хотя раньше было наоборот — наблюдался тренд на увеличение. С 2021/2022 учебного года по настоящее время студентов-иностранцев стало меньше на 3864 человека: с 24 338 до 20 474. Снижение — на 16%. Это следует из свежего сборника Белстата «Беларусь в цифрах». На эту информацию Белстата обратило внимание «Радыё Свабода».

Сокращение за год в трех самых больших группах выглядит так:

Туркменистан — минус 2989 (с 6451 до 3462)

Китай — минус 1519 (с 8011 до 6492)

Иран — минус 123 (с 313 до 190)

Ранее студенты из Туркменистана составляли более половины иностранцев в белорусских вузах. Например, в 2019 году их было 10 056.

По всем остальным странам число сократилось незначительно, а по некоторым даже выросло:

Узбекистан — плюс 672 (с 2327 до 2999)

Шри-Ланка — плюс 144 (с 1439 до 1583)

Израиль — плюс 53 (с 285 до 338)

При этом из белорусской статистики просто исчезли две сотни украинских студентов, обучавшихся в белорусских вузах до войны. В сборнике Белстата в 2020/2021 учебном году они есть. А вот уже в новом сборнике «Беларусь в цифрах» их нет за этот же учебный год. Можно было бы подумать, что украинцев нет ввиду незначительного количества, но указано количество студентов из Казахстана, которых еще меньше — 194. При этом общая цифра совпадает и там, и там.

Обучение иностранных студентов приносит Беларуси десятки миллионов долларов в год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».