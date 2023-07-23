«Лавров вытаращил глаза на развалившуюся в креслах Захарову» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

23.07.2023, 12:39

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Над свободной Южной Африкой вставало солнце.

Утро в МИДе РФ началась поздно. Отсыпались после вчерашнего «мозгового штурма», когда выяснилось, что в Южную Африку вместо Путина поедет Лавров. Сочиняли речь.

«Ты что мне тут понаписала?» – спросил министр Лавров, вытаращив глаза на развалившуюся в креслах Захарову. Синие круги под глазами, дрожащие руки, знаменитая прическа, редко встречающаяся с шампунем.

«Вы там что, Маша? Что за галиматья?» – продолжал Лавров, начав зачитывать подготовленный документ:

«Преимущество направленной против Запада БРИКС заключается в духе многовекторности нашей организации. Он выражается в том, что член антизападного БРИКСа ЮАР готова задержать президента другой страны БРИКСа – России, т.е. нашего Путина при его появлении на освобожденной от апартеида земле. И многополярно переправить его в Гаагу, в МУС, в страну НАТО Нидерланды, против которой БРИКС, как мы понимаем, и создан. Ничего подобного НАТО не знает и не сможет повторить».

Лавров откинулся на спинку стула. Захарова подавленно молчала, теребя рукав блузы. В кабинете стоял тяжелых дух от бесчисленных сигарет, выкуренных за годы совещаний, смешанный со сладковатым запахом коньяка, виски и мартини. Нога Лаврова под столом двинула испуганно звякнувшую бутылку. Раздался телефонный звонок, Лавров схватил трубку:

«Да? Кто? Сергей Нарышкин? Да, Сережа, говори».

Мрачнея Лавров слушал. Молча положил трубку, укоризненно посмотрел на Захарову и сказал: «О вашем вчерашнем творчестве доброхоты уже доложили Главному. У нас же тут прослушка везде. Рассказали ему, как вы гоготали, выдумывая все это, танцы еще … «Шизгара». Что за репертуар? Пели бы «День Победы».

Захарова молча встала и нестройно шагая, направилась в уборную. Ее тошнило творческой ночью. В далеком бункере плакал Путин. Над свободной Южной Африкой вставало солнце. Все шло своим чередом – план сбывался.

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