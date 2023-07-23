BILD: Главный в России специалист по прослушке умер в 40 лет при загадочных обстоятельствах 3 23.07.2023, 13:10

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Антон Черепенников

Фото: ТАСС

Друзья миллионера сомневаются в официальной версии «остановки сердца».

Долларовый миллионер и основатель IT-компании «ИКС-холдинг» Антон Черепенников найден мертвым в своем московском офисе. Ему было 40 лет. Его фирма разрабатывала программное обеспечение для государства, в том числе для слежки, прослушки и перехвата сообщений граждан спецслужбами. Обозреватель BILD Рене Гарцке называет его «главным специалистом Путина по прослушке». Черепенников находился под санкциями США.

Предварительная причина смерти — остановка сердца. Давний друг покойного Василий Полонский заявил, что сомневается в официальной версии. Британская газета Daily Mirror пишет со ссылкой на «источник в российской оппозиции», что Черепенников был «абсолютно ключевым инструментом путинских репрессий». «Нельзя исключать его убийства, так как аппарат безопасности пришел в отчаяние из-за неудачной войны», — добавил источник.

Гарцке также считает смерть бизнесмена подозрительной. «В течение многих лет путинского правления происходят загадочные смерти. Десятки военных, чиновников и бизнесменов внезапно умирали, часто при загадочных обстоятельствах. Иногда их объявляют самоубийцами, даже если труп обнаружен с пятью пулевыми ранениями. По подсчетам британской газеты Sun, таких подозрительных смертей с начала вторжения Путина в Украину было уже 40», — резюмирует журналист.

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