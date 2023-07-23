«Именно так выглядит включенный печатный станок»
- 23.07.2023, 10:15
Эксперты рассказали о странном росте денег в белорусской экономике.
Эксперты проекта «Нашы грошы» в своем телеграм-канале предупреждают о возможных последствиях резкого роста наличных денег в экономике Беларуси.
По словам экономистов, такой высокий объем наличных, как сегодня, наблюдался в экономике Беларуси 15 лет назад, но с тех пор «беларусы привыкли к расчетам в безналичной форме». Резкий рост налички в обращении начался с февраля 2022 года. Если за весь 2021 год экономика пополнилась наличными деньгами на Br 500 млн, то в 2022 году – на Br 1,9 млрд. В этом же году только за январь-июнь рост наличных составил Br 2,2 млрд.
В 2021 году денежная масса ежемесячно в среднем прирастала Br 42 млн наличных денег, в 2022 году – на Br 158 млн. А в этом году каждый месяц в среднем в экономике появлялось по Br 300 млн наличных. За июнь наличных в экономике стало на Br 382 млн больше.
«В результате сегодня каждый четвертый белорусский рубль в экономике представлен в наличной форме», – отмечают эксперты.
По их словам, это грозит ростом инфляции, так как «именно так выглядит включенный печатный станок, который плодит необеспеченные деньги». Кроме того, увеличение налички сигнализирует о росте серого рынка, теневого оборота, снижении налоговых поступлений и снижает инвестиционную привлекательность экономики, хотя «проблемы плохого имиджа для правительства сейчас явно не главные».