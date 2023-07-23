Эксперт: Запорожский фронт РФ на грани обрушения 23.07.2023, 13:29

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ВСУ скоро преподнесут «сюрприз» россиянам.

Президент РФ Владимир Путин, развязав ракетный террор против украинского зерна, выстрелил себе в ногу. Это, вероятно, ускорит его поражение в войне и потерю им власти.

Об этом в своем блоге в YouTube рассказала известная российская историк, журналист Юлия Латынина.

Она уверена, что ракетный террор в итоге приведет к поставкам Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, по поводу чего уже ходят настойчивые слухи.

Власти США в очередной раз увидели, что диктатор РФ недоговороспособен и не собирается идти на мировую в этой войне. А это значит, что Вашингтон в очередной раз будет поднимать ставки.

Для российской армии, которая с трудом удерживает оборону в Украине, это очень плохая новость. Особенно тяжело придется Южному фронту, считает эксперт.

«В системе обороны, выстроенной Россией на Южном фронте, есть один недостаток - все это действует до тех пор, пока у Украины нет дальнобойных ракет… Слова о том, что Украине скоро что-то поставят, что будет какой-то сюрприз, (...) раздались немедленно после ударов по элеваторам. А раз эти слова раздались, я вас уверяю, это значит, что это есть если не в Украине, то в Польше... На войне так заведено: если вы говорите, что у вас что-то скоро будет, значит, это у вас уже есть... Премьера нового персонажа по имени ATACMS состоится уже в этом сезоне», - заявила Латынина.

Она уверена, что благодаря ATACMS украинская армия сможет прорвать Южный фронт. И эта военная неудача, скорее всего, приведет к падению диктатора РФ.

«Вероятность того, что Путин внутри падет (после выноса Южного фронта - ред.), гигантская. Власть Путина настолько слаба, что она держится на одном - люди, из силовиков или армии, которые готовы перехватить власть, не хотят брать на себя ответственность за проигрыш в войне и ждут, пока у Путина рухнет фронт», - констатировала журналистка.

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