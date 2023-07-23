Доносчица Бондарева призналась в уничтожении знака в честь повстанцев Калиновского в Гродно 23.07.2023, 13:40

И хочет заменить Костюшко на Сталина.

Пророссийская активистка Ольга Бондарева похвасталась, что это именно по ее требованию уничтожили мемориальный знак в честь событий восстания 1863 года на железнодорожном вокзале в Гродно, пишет nashaniva.com.

Напомним, что мемориальный знак, поставленный еще в 1995 году знаменитым гродненским скульптором Владимиром Пантелеевым, исчез буквально на днях, а на его месте теперь табличка в честь советских железнодорожников-подпольщиков. Знак, выполненный из дуба, напоминал о бое между отрядами Гродненской революционной организации и царским войском, который состоялся на вокзале 14 марта 1863 года.

Бондарева в своем телеграм-канале сообщила, что 10 июня она обратилась в Гродненский горисполком с требованием демонтировать «героизирующего польских террористов идола» на железнодорожном вокзале, а также убрать белорусского национального героя Кастуся Калиновского из перечня знаковых для города персон, опубликованного на сайте Централизованной библиотечной системы г. Гродно.

Местные власти послушно выполнили все требования в чрезвычайно короткий срок. Но учитывая, что одновременно была вывешена табличка в честь советских железнодорожников-подпольщиков, то, скорее всего, это мероприятие было задумано задолго до обращений инфоказачки.

Теперь Бондарева требует убрать и фигуру Тадеуша Костюшко. «Почему, убирая одного террориста, оставляют другого?» — спрашивает она.

Память о Тадеуше Костюшко в городе увековечена дважды в кафедральном костеле Святого Франциска Ксаверия. Первая табличка с надписью по-польски историческая. Она была установлена на стене костела еще в 1917 году к сотой годовщине со дня смерти национального героя.

Вторая установлена еще через сто лет — 15 декабря 2017 года. Она выполнена из специального стекла и расположена с левой стороны от главного алтаря костела, напротив старой вывески. На этот раз были сделаны три надписи на белорусском, польском и английском языках: «1817-2017. Тадеушу Костюшко — благодарные потомки».

Бондарева предлагает поставить в Гродно памятник Иосифу Сталину, а также переименовать улицы Костюшко, Ожешко и Калиновского в честь Сталина, Машерова и Муравьева.

Боль о давнем угнетении православия у пророссийских активистов ужывается в одной голове с любовью к Сталину. По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в период с 1937 по 1941 год было арестовано 175,8 тысячи священников, из них 110,7 тысячи человек расстреляны. Прошли через сталинские лагеря и были уничтожены миллионы христианских верующих.

Далеко ходить не надо. В местном центре православия, Покровском соборе по той самой улице Ожешко, которую активистка хочет переименовать, все стены увешаны иконами, рассказывающими о мученической смерти белорусских священников от рук большевиков-сталинистов. Тем не менее эти убийцы для Бондаревой и подобных — герои, а деятели седой старины — «террористы».

Напомним, что Бондарева причастна не только к уничтожению памятников деятелям белорусской истории и культуры, но и к физическому уничтожению этих самых деятелей: именно по ее доносу началось преследование художника Алеся Пушкина, который в результате погиб в застенках.

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