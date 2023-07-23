Полина Шарендо-Панасюк пропала после сильного избиения в колонии 2 23.07.2023, 13:59

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У политзаключенной сломано ребро и ушиблена почка.

Ни родственникам, ни адвокату не удается узнать местонахождение политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк.

Об этом в Facebook сообщил ее муж Андрей Шарендо.

По его словам, еще 7 июля политзаключенную спецэтапом вывезли из СИЗО №1 на Володарского в Минске. С тех пор не удалось выяснить, где она.

«Только сейчас из анонимных источников удалось выяснить какие-то подробности, что случилось с Полиной в начале июня перед этапом на психиатрическую экспертизу в Новинки.

Администрация колонии №24 организовала для Полины так называемую «пресс-хату», подсадив к ней в камеру ПКТ двух женщин-провокаторов. Понятно, что истощенная многими месяцами пребывания в ШИЗО и ПКТ Полина не смогла дать отпор и (была сильно избита). И так сильно, что ей потребовалась госпитализация в санчасть колонии. По непроверенной информации у Полины было сломано ребро, был ушиб почки и перебита переносица. Даже спустя почти три недели после избиения 22 июня, когда Полину видели в СИЗО №1 на Володарского, у Полины оставались многочисленные гематомы на лице и шрам на переносице», – сообщил Андрей Шарендо.

Мать двоих детей Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики с оружием, в бронежилетах выломали дверь в ее квартиру, провели обыск, конфисковали имущество, а ее саму в наручниках отвезли в ИВС. 9 июня 2021 года судья Евгений Бреган присудил Шарендо-Панасюк два года колонии общего режима. Обвинение поддерживал прокурор Павел Крупенич.

Полина должна была выйти на свободу 6 августа, но против нее уже второй раз было заведено уголовное дело по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Теперь активистке «Европейской Беларуси» грозит еще до двух лет заключения.

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