Знаменательная ночь

Знаменательная ночь1
- Александр Невзоров
- 23.07.2023, 14:11
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Россиянам придется разучивать «самбу для Томагавков».
Сегодня Украина получила официальное право превратить в руины Исаакиевский собор в Питере, Успенский в Кремле, расфигачить ХХС, а также всякие петродворцы и ВДНХ.
Вопрос «ответки» — это только вопрос времени и дальнобойности ракет.
А «Томагавки», ATACMS, PrSM — все это в скором времени у Украины, без всякого сомнения, будет.
Следовательно, вышеперечисленные сооружения в России будут превращены в такие же груды битого кирпича, как музеи дома и церкви в центре Одессы.
Идиот окончательно заигрался. Сегодня он предъявил миру еще одно доказательство своей невменяемости и неспособности просчитывать следствия своих поступков.
Он вынуждает человечество вооружить Украину «дальнобоем». Мир поскрипит, но все даст.
Сегодня —- день русского счастья. Российская пропаганда уже откровенно оргазмирует, не скрывая восторга.
Глупцы, сбежавшиеся «сплясать танец радости» к Соловьеву -не понимают, что радуются неизбежным будущим бомбежкам Ростова, Воронежа, Москвы и Питера.
Их радостные утренние «танцы» - это самба на том кирпичном крошеве, которое получится из контакта «Томагавка» с «Василием Блаженным» и Эрмитажем.
Око за око.
Александр Невзоров, t.me