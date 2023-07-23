Знаменательная ночь 1 Александр Невзоров

23.07.2023, 14:11

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Россиянам придется разучивать «самбу для Томагавков».

Сегодня Украина получила официальное право превратить в руины Исаакиевский собор в Питере, Успенский в Кремле, расфигачить ХХС, а также всякие петродворцы и ВДНХ.

Вопрос «ответки» — это только вопрос времени и дальнобойности ракет.

А «Томагавки», ATACMS, PrSM — все это в скором времени у Украины, без всякого сомнения, будет.

Следовательно, вышеперечисленные сооружения в России будут превращены в такие же груды битого кирпича, как музеи дома и церкви в центре Одессы.

Идиот окончательно заигрался. Сегодня он предъявил миру еще одно доказательство своей невменяемости и неспособности просчитывать следствия своих поступков.

Он вынуждает человечество вооружить Украину «дальнобоем». Мир поскрипит, но все даст.

Сегодня —- день русского счастья. Российская пропаганда уже откровенно оргазмирует, не скрывая восторга.

Глупцы, сбежавшиеся «сплясать танец радости» к Соловьеву -не понимают, что радуются неизбежным будущим бомбежкам Ростова, Воронежа, Москвы и Питера.

Их радостные утренние «танцы» - это самба на том кирпичном крошеве, которое получится из контакта «Томагавка» с «Василием Блаженным» и Эрмитажем.

Око за око.

Александр Невзоров, t.me

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