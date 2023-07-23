Как актеры «Барби» выглядят в реальной жизни: яркая подборка 1 23.07.2023, 14:25

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Звездный состав «фильма года» показали без грима.

На днях в мировом прокате стартовал показ ожидаемого фильма года «Барби». Главную роль сыграли Марго Робби и Райан Гослинг.

Кроме них, в ленте появятся Уилл Ферелл, Америка Феррера, Эмма Макки, Гелен Миррен и другие. Как они выглядят в реальной жизни – смотрите в материале «24 канала».

Марго Робби – Барби

Марго Робби исполняет роль легендарной куклы Барби, которая отправляется в увлекательное путешествие вокруг реального мира, показывая свои незабываемые таланты и вдохновляет других девушек.

Райан Гослинг – Кен

Райан Гослинг изображает Кена, любимого Барби, который вместе с ней прокладывает путь к приключениям и делится ее мечтами.

Ариана Гринблатт – Саша

Ариана Гринблатт играет роль Саши, ближайшей подруги Барби, обладающей большим талантом в музыке и искусстве, а также всегда готова поддержать Барби в любой ситуации..

Америка Феррера – Петуния

Америка Феррера исполняет роль Петунии, сильной и независимой женщины, работающей в Мэттеле и помогающей Барби в покорении мира бизнеса и инноваций.

Уилл Феррелл – СЕО Mattel

Уилл Феррелл изображает СЕО компании Mattel, которая имеет свои собственные планы и видит в Барби возможность воплотить их в жизнь.

Симу Лю – Кен

Симу Лю играет еще одного очаровательного и талантливого Кена, верного партнера Барби.

Майкл Сера – Аллан

Майкл Сэра играет роль Аллана, необычного и забавного персонажа.

Исса Рэй – Президент-Барби

Исса Рэй олицетворяет сильную и влиятельную роль Президента-Барби, которая проявляет свои лидерские качества и оказывает важную поддержку Барби в ее борьбе за мечты и цели.

Харри Неф – доктор Барби

Хари Неф удивит зрителей своим исполнением доктора Барби, раскрывая ее изобретательность и профессиональные навыки по медицинскому делу.

Гелен Миррен – рассказчик

Гелен Миррен владеет непревзойденным голосом, создавая неповторимый образ повествовательницы, ведущей зрителей сквозь историю фильма «Барби» и создающей магическую атмосферу.

Кейт Маккинон – удивительная Барби

Кейт Маккинон создает интересный образ удивительной Барби, которая своей непредсказуемостью и независимостью придает фильму комедийный тон и свежесть.

Дуа Липа – русалка Барби

Дуа Липа олицетворяет русалку Барби, показывает ей обаяние и грацию, которые помогают Барби погрузиться в мир водных приключений и проявить свою подлинную силу.

Эмма Макки – физик Барби

Эмма Макки появляется в роли физика Барби, использующей свои научные знания, чтобы изменять окружающий мир и вдохновлять молодых девушек.

Никола Кохлан – дипломат Барби

Никола Кохлан изображает дипломата Барби, уверенно выступающего на международной арене, стремясь к глобальному пониманию и миру.

Шути Гатва – Кен

Шути Гатва олицетворяет Кена, придавая ему свежее и веселое настроение, помогающее создать юмористические сцены и комедийные ситуации.

Коннор Свинделлс – стажер

Коннор Свинделлс в качестве стажера проходит интересный путь от начинающего к важному члену команды Барби, показывая значение труда и дружбы.

Джон Сина – Кен

Джон Сина показывает силу в роли Кена и всегда готов поддержать Барби во всех ее похождениях.

Скотт Эванс – Кен

Скотт Эванс создает волшебный и стильный образ Кена.

Александра Шипп – писательница Барби

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