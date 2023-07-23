Копают глубоко, прячут на Лубянке: адвокат рассказал о серьезных проблемах у Гиркина 1 23.07.2023, 14:30

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Стало известно, какой компромат нашли на диверсанта спецслужбы РФ.

Адвокат Игоря Стрелкова-Гиркина рассказал, что российские власти и спецслужбы всерьез взялись за арестованного, пытаясь найти любой доступный компромат в качестве повода для тюремного заключения.

В комментарии Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ он рассказал, что в основе материалов рапорта сотрудника ФСБ, в деле есть два свидетеля («паренек из Белгородской области и армянин Крыма»).

«Копают глубоко. Пытаются компромат найти по гуманитарке, по сборам», - заявил он.

По его словам, после задержания Гиркина спрятали в штаб-квартире ФСБ в центре Москвы на Лубянке, проигнорировали серьезные проблемы с сердцем у арестованного и провели показательную посадку, демонстративно игнорируя даже формальные российские судебные процедуры.

Российские эксперты отмечают, что, по всей вероятности, Гиркин выбран в качестве публичной мишени, чтобы остудить пыл остальной Z-патриотической тусовки, которая в последние месяцы перешла к резкой критике российских властей.

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