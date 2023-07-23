В Олешках взорвали «гнездо» главного коллаборанта 23.07.2023, 14:45

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Оккупанты назначили его «гауляйтером» в мае 2022 года.

В оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили дом местного гауляйтера. В сети показали фото с места инцидента.

Об этом сообщает местное издание «Мост».

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в субботу, 22 июля. По информации местных медиа, взрыв произошел по адресу ул. Крылова, 165.

Владельцем этого земельного участка и дома является Георгий Журавко. Он является дядей коллаборанта Алексея Журавко, который был ликвидирован в сентябре 2022 года.

Георгия Журавко оккупанты назначили «главой» Олешек в мае 2022 года. До этого он являлся начальником КП «Олешки». Также Журавко баллотировался на парламентские выборы в 2019 году и местные выборы в 2020 году.

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые «жесты доброй воли» от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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