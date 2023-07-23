Медицинские свидетельства: Лукашенко осталось максимум два года 5 23.07.2023, 14:56

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Что стало известно после утечки информации из главной клиники диктатора.

«Здоровье Лукашенко — тайна за семью замками. Но белорусские хакеры смогли выяснить, что же происходит с диктатором», — пишет телеграм-канал «Алиса рассказывает».

31 декабря 2022 года хакеры инфогруппы ОШС произвели атаку на «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Лукашенко, получив большое количество различных данных с компьютеров Центра.

«Это стало поводом для сбора информации о здоровье диктатора. И прогноз не утешительный — жить ему осталось в лучшем случае пару лет, и до выборов 2025 года он вполне может не дотянуть», — отмечают авторы телеграм-канала.

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