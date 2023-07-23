Зеленский пообещал России жесткий ответ за Одессу 3 23.07.2023, 15:01

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В Кремле его обязательно почувствуют.

Российские террористы обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», - заявил Владимир Зеленский.

Как отметил президент Украины, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

«Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло», - добавил президент.

Ночные обстрелы Одессы

После выхода из «зерновой сделки» Россия в течение последних нескольких дней терроризирует юг Украины ночными обстрелами.

Этой ночью, 23 июля, враг совершил очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа «Оникс», Х-22 и «Калибр». В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Как отмечал глава Одесской ОГА Олег Кипер, по состоянию на шесть утра было известно о 19 раненых и одном погибшем.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор.

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