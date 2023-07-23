«Зарабатываю в разы больше среднего американца» 1 23.07.2023, 15:11

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Белоруска рассказала о своем пути в Кремниевую долину.

Белоруска Марианна Безлер, занимающая позицию Software Engineering Manager в компании Dropbox, рассказала dev.by о своем пути в Кремниевую долину, корпоративной культуре в Dropbox и своих зарплате в компании:

Лондон был перевалочным пунктом

Я училась на 3 курсе ФПМИ БГУ, когда пришла работать в EPAM. Начинала с отдела Performance Analysis, много занималась аналитикой данных. В EPAM я проработала почти четыре года. Сразу после университета моему мужу сделали оффер в американский Google, но нам не дали визу. Пришлось ехать в Лондон, и уже оттуда эмигрировать в Калифорнию.

Я продолжала на прежнем проекте и параллельно искала работу в США. EPAM релоцировал сотрудников на зарплату $75 тысяч — 80 тысяч в год. Мне же другие компании предлогали $115 тысяч в год (до выплаты налогов).

Искала работу в основном через LinkedIn, когда приехала в США у меня уже было назначено несколько интервью — первый оффер получила через 2 недели. В целом поиск работы занял у меня полгода. В это время я готовилась к технической части, учила дата-структуры и алгоритмы, решала задачи. Также работала со своим голосом и акцентом в английском языке.

Работа в Dropbox

В компании я работаю около 4 лет. Мне в LinkedIn написал рекрутер компании. Вакансия была инженерная: сначала два года поработала программистом. Позже появилась возможность перейти в менеджерство. Сразу на руководящую должность брать не будут, если нет опыта.

У меня в подчинении 12 человек. Одна команда занимается платформой (data, метриками и т.д), а другая full-stack (чекаут и все транзакции, которые проходят через Dropbox для пользователей).

Мой рабочий день начинается с митингов. Кстати, включать видео на звонках — часть культуры. Люди могут быть на парковке, но включают видео.

Звонки обычно длятся с 9:00 до 13:00. Часто не обедаю. Потом появляется немного время на работу, но приходится закрывать задачи между звонками. К 15-16:00 я часто очень устаю от разговоров и делаю перерыв — отхожу от компьютера погулять.

Потом могу поработать еще вечером, часов в 21:00, когда никого нет. Лучше концентрируюсь, когда никто не отвлекает вопросами со всех сторон.

Как выглядит интервью в Dropbox

Интервью проходит в два этапа.

Телефонный разговор (задачи задают прямо во время звонка) или задание «на дом»: для программистов обычно задачка с элементами алгоритмов, структур данных.

Дальше onsite, количество интервью зависит от уровня кандидата. Обычно это цикл из 6 интервью. Я проходила еще оффлайн, но теперь все удаленно.

All around. Куча вопросов о предыдущем опыте. У нас есть скрипт, но часто задаем уточняющие и просто копаем детали. Цель — узнать, как человек работает, если ли примеры хороших проектов с коллаборацией. Как осуществлялась координация, какие были проблемы, какие уроки извлек человек из этого. Задаем вопросы: «давали ли вам критический feedback, как вы исправляли и как все разрешилось», и наоборот «давали ли вы и почему и что там дальше было».

Deep dive. Разговор про предыдущие проекты. Инженер на один-два уровня выше кандидата расспрашивает про технические детали. Это помогает понять, насколько кандидат действительно работал и делал конкретную задачу, оценить знания и понимание.

Техническое интервью. Тематика зависит от команды. Если вы front-end или full-stack, то будут спрашивать про веб-разработку. На этом этапе мы задаем вопросы напрямую связанные с реальной работой.

Архитектура. Там обычно просят сделать дизайн API или системы. Тоже зависит от специализации.

Завершающее — разговор с hiring manager. Проверка, совпадают ли цели и интересы кандидата с потенциальной командой. Завалить это интервью сложно. Если вы не подходите этой команде, но по остальным пунктам молодец, то вам будут искать другую команду.

В Dropbox карьерный framework и требования к инженерам находятся в публичном доступе, есть версия на гитхаб. А вот открытая вакансия в Польше. Мы указываем вилки зарплат, которые там можно посмотреть.

Зарплаты

Я зарабатываю больше $200 тысяч в год «грязными», налоги забирают где-то 40%. В таких больших компаниях, единственный момент, когда ты можешь торговаться насчет зарплаты — во время оффера.

Я зарабатываю в 2-4 раза больше, чем средний американец. Мой доход хороший даже для Калифорнии, где много богатых людей. В своей компании по уровню и должности я вхожу по уровню зарплаты в 15-20% команды. Сколько трачу в месяц сказать сложно, только на аренду квартиры уходит $3 тысячи.

Зарплату пересматривают только раз в год. Финансовый отдел говорит, на сколько можно повысить. Обычно не смотрят на инфляцию, а только на рынок. Сейчас инфляция высокая, но рынок провис. Поэтому были небольшие повышения, не перекрыли инфляцию.

Корпоративная культура в Dropbox

У нас работают люди у нас со всего света, это самая diverse компания из всех, где я работала. Работают люди разных сексуальных ориентаций, хороший (для США) декретный — 20 недель для матери, и еще 12 недель для партнера. Но есть еще куда стремиться по гендерному соотношению среди инженеров.

Каждый месяц посвящен какой-то теме, проходят тематические события. Февраль — black history month, март — women history month, июнь — pride, октябрь посвящен security & privacy. Каждый месяц согласно теме у нас будут какие-то события. Много докладов про развитие карьеры, проходят классы йоги и медитации.

Все очень тактичны, особенно аккуратны с твоим временем. После 17-18 вечера тебя никто не будет беспокоить, по выходным тоже. В целом у нас свободный график, ожидается, что ты будешь на связи 10:00 — 12:00 и с 13:00 — 15:00. В остальное время люди работают как им нравится.

Очень топят за work-life balance, постоянно проводят опросники — уточняют, нравится ли работа, довольны ли менеджером. Микроменеджмента мало.

Мы используем стандартный agile со спринтами. Но стараемся все документировать, развернуто писать статусы — ведь большинство работают удаленно.

Еще плюшки:

(Условно) безлимитный отпуск — на практике это не больше 4-6 недель в год. Мой коллега хотел зимой не работать по пятницам и четвергам, чтобы ездить на сноуборде. Ему не разрешили и он уволился.

Хорошая медицинская страховка, туда включена даже помощь с беременностью (заморозка яйцеклеток, обследования, скоро добавят искусственное оплодотворение).

Дают $1500 раз в квартал на занятия спортом.

Компания оплачивает 8 сессий с психологом и 8 сессий с коучем в год.

Формальная удаленка

Все работают удаленно. В Сан-Франциско остался офис. Там можно работать (по желанию), но обычно в офисе проходят только ивенты. Команды у нас все очень раскиданы по всему континенту. Обычно мы собираемся на личные встречи раз в квартал.

Еще Dropbox работает с Desana — сервисом для коворкингов, благодаря ему можно работать с необычных мест. Я так пару дней работала, когда была в Лондоне. Очень понравилось. Многие так и делают.

Несмотря на удаленку, только около 2-3 месяцев в год можно работать не с указанного адреса. Зарплата привязана к рынку труда в регионе. Переехать в место дешевле разрешат, перебраться в штат дороже будет сложно. Или не поднимут зарплату — тут как договоришься.

Я хороший специалист и всегда найду работу

В Dropbox много женщин продуктовых менеджеров, дизайнеров, маркетологов, data science. В программировании меньше, около 10%, но они все равно есть. На руководящих должностях (выше меня в иерархии) женщин практически нет, точно есть стеклянный потолок. Но особого отношения к себе я не чувствовала никогда.

На моих предыдущих местах работы менеджер повысил мне зарплату и должность. И сказал: «Мы удивлены, что ты так классно работаешь». Я подумала: «Что значит удивлены, для чего нанимали тогда, для галочки?». Я там единственная была программистка. Иногда забывали про меня, на какие-то митинги не приглашали. Такое отношение было от пары человек, но сильно портило общее впечатление.

Мой совет — не ждите, что к вам будут особенно хорошо или плохо относится. Лучше ожидайте, что вас будут оценивать исключительно по скиллам.

Мне дали очень хороший совет в Лондоне: «Ты им нужна больше, чем они тебе». Я специалист, я всегда найду работу. Идите по жизни с уверенностью, что все будет хорошо. Знайте себе цену, не хватайтесь за работу как за соломинку.

Личная жизнь и планы на будущее

Четыре года назад мы с мужем развелись. Остались в прекрасных отношениях. Встречалась с разными мужчинами. Здесь много программистов, и примерно на половине свиданий я чувствовала себя коучем или менеджером. Как только человек узнает, что я менеджер в Dropbox, начинается «А расскажи, как к вам попасть!».

Я заморозила свои яйцеклетки. Шучу, что у меня там маленькая футбольная команда. Поэтому с этим я пока что спокойна. Кстати, компания полностью оплачивала процедуру.

Обязательно собираюсь пробиваться дальше по карьере. У меня есть возможности для повышения, я веду важные для компании проекты. Планирую там работать еще год-два, а после искать другую компанию.

Хочется и планирую так же больше участвовать в проектах, как Women in Tech, помогать другим женщинам в IT.

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