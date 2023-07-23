Тренер Сантос покинет сборную Польши и будет тренировать клуб из Саудовской Аравии? 23.07.2023, 15:30

Сенсационная новость в польском футболе.

Фернандо Сантос уйдет из польской сборной? Такие сообщения поступают из саудовских СМИ, которые утверждают, что 68-летний португальский тренер должен взять на себя клуб из лиги Саудовской Аравии «Аль-Шабаб», передает TVP.

Портал neewssports.com сообщил в Twitter, что переговоры по сделке закончились, и остались только формальные вопросы. Объявление португальца в качестве нового тренера «Аль-Шабаба» должно состояться в понедельник или вторник.

Напомним, что Сантос взял бразды правления польской сборной только в январе этого года. До сих пор он возглавлял ее в четырех матчах, из которых он выиграл два и потерпел два болезненных поражения в отборочных матчах «Евро-2024».

عاااجل ||



سانتوس مدربًا لـ نادي #الشباب السعودي ، مُتبقي توقيع العقود والاعلان الرسمي

(@13saeed) pic.twitter.com/RhdhuepkDn — اخبار كرة القدم (@neews_sports) July 22, 2023

Еще несколько недель назад такая информация казалась бы сюрреалистичной, однако злополучный матч с Молдовой в Кишиневе и его закулисье показали, что польский футбол находится в кризисе. Если верить саудовцам, то Сантосу все это просто надоело.

Сантос станет не первым португальским тренером, который покинет польскую сборную в затруднительном положении. В 2021 году, незадолго до плей-офф чемпионата мира в Катаре и вскоре после поражения от Венгрии на Национальном стадионе, Пауло Соуза ушел с поста, приняв предложение бразильского «Фламенго».

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