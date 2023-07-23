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Во Франции умерла дочь Чарли Чаплина

  • 23.07.2023, 15:37
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Во Франции умерла дочь Чарли Чаплина

Ей было 74 года.

Дочь Чарли Чаплина, тоже актриса Джозефина Чаплин, умерла в Париже в возрасте 74 лет. Случилось это еще 13 июля, однако семья сообщила о ее смерти только через неделю, отметило издание The Guardian.

Джозефина была шестой из 11 детей Чарли Чаплина. Она родилась в Санта-Монике (штат Калифорния) в марте 1949 года. Ее матерью была актриса Уна О'Нил.

Впервые на экране Джозефина появилась в возрасте трех лет в фильме своего отца «В центре внимания». В 18 лет она снялась в фильме Чаплина «Графиня из Гонконга», но наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Кентерберийские рассказы» Пьера Паоло Пазолини.

Всего в фильмографии актрисы около двух десятков кинолент и сериалов.

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