Пять легких фильмов для просмотра в воскресный вечер 23.07.2023, 16:02

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Один из них называется «Трасса 60».

Предлагаем семь фильмов, которые стоит посмотреть летним вечером.

«Mamma MIA!»

Страна: США, Великобритания, Германия.

В ролях: Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Фёрт.

Молодая девушка Софи собирается выйти замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы он отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна никогда не рассказывала о нем.

Софи находит дневник матери, в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи решает отправить приглашения всем троим! Все самое интересное начинает происходить, когда на свадьбу приезжают гости…

«Красавчик»

Страна: Германия.

В ролях: Тиль Швайгер, Нора Чирнер.

Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы, освобожден на испытательный срок при условии, что он обязательно пройдет курс трудотерапии. Ему предстоит отработать триста часов в местном детском саду. Как ухаживать за 8-летними оболтусами, Людо не очень представляет, но в группе работает его старая знакомая…

«Ла-Ла Ленд»

Страна: Гонконг, США.

В ролях: Райан Гослинг, Эмма Стоун.

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

«50 первых поцелуев»

Страна: США.

В ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Роб Шнайдер.

Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно.

Увы, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день!

«Трасса 60»

Страна: Канада, США.

В ролях: Джеймс Марсден, Гари Олдман, Эми Смарт, Курт Рассел.

В легендах и мифах есть персонажи, главная задача которых – исполнять желания. У арабов это — джинны, у ирландцев – лепреконы, у китайцев – драконы, у европейцев – феи и лесные духи. А в Америке есть некто О. Ж. Грант – довольно странный и забавный человек, который тоже может исполнить любое желание. Но будьте осторожны, он очень проказлив! Вот его-то и встречает однажды Нил Оливер.

Нил вполне доволен своей жизнью: у него обеспеченные родители, симпатичная невеста и впереди блестящая карьера юриста. Но с недавних пор по ночам ему стала сниться загадочная девушка, которую он никак не может выбросить из головы.

Чудаковатый Грант приглашает Нила совершить поездку по таинственной автостраде 60, которой нет ни на одной карте США. И Нил бросает всё и пускается в самое невероятное и рискованное путешествие в своей жизни, решив во что бы то ни стало разыскать незнакомку из своих снов.

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