«В прошлом году 3 000 получилось, в этом хотя бы 200 вышло» 23.07.2023, 16:10

Белорусы не теряют надежды заработать на чернике.

Бобруйские вокзалы вызывают легкую грусть. Разлуки, расставания, ожидания. В нынешнем году нерадостная картина дополнилась новыми красками. Площадка за автовокзалом, где издревле собирались заготовители черники и прочих даров леса, сегодня вызывает еще большее уныние, чем самый серый перрон. Вместо очередей из бойких пассажиров пригородных электричек – редкие собиратели на велосипедах и автомобилях. По всему видно: слова «черника» и «урожай» в нынешнем году не пересекаются даже отдаленно, пишет журналист «Вечернего Бобруйска» Дмитрий Суслов.

15.00. По громкой связи автовокзала объявляют о прибытии очередного пригородного автобуса. Или отправлении. Работникам мобильных заготовительных пунктов, кажется, все равно. В сторону платформы они даже не смотрят. Никто к ним и не думает спешить. И это на пике сезона черники.

– Неужели ягода закончилась? – своим вопросом прерываю очередной телефонный game-time.

– А она начиналась? – типично по-бобруйски, вопросом на вопрос, отвечают молодые люди.

Само присутствие собеседников на прикормленном месте внушает осторожный оптимизм.

– Ну да, – с иронией в голосе говорит молодой человек по имени Александр, – с 11 утра «целый» ящик засыпал. Килограмм восемь.

На просьбу показать товар Александр охотно откликается. Черные ягоды и черный поддон слились бы в едином цветовом экстазе, если бы не обилие зелени. Ягоды настолько мелкие, что листочки кустарников продолжают заботливо укрывать их даже в городе.

– Вот результат сбора ягод комбайном, – считает Александр, – чернику надо собирать только руками, тогда она и в следующем году порадует спелостью.

С ним согласна еще одна заготовительница – Галина Владимировна. Второй год пенсионерка и ее брат принимают у населения ягоды.

– Комбайном пройдут, кустарники попортят, вот они и не плодоносят.

В отличие от Александра Галине Владимировне сегодня повезло чуточку больше: «целых» два восьмикилограммовых ящика удалось скупить. Но пенсионерка не теряет оптимизма: пошли дожди, а значит, как минимум, до конца июля черника должна продержаться. Есть надежда выйти на прошлогодние объемы заготовок. Тогда в день получалось закупать до 400 килограммов ягод, сегодня – хорошо если 150.

– Людей совсем нет, – вступает в разговор еще один парень с мобильного заготпункта, – раньше очередь от железной дороги начиналась, теперь… сами видите.

Меньше товара – выше цена. Закон рынка! Но не в нашем случае. Все три заготовителя принимают чернику по 3,5 рубля за килограмм. На старте сезона закупочная цена «доходила» до четырех. В прошлые, урожайные, годы скупали и по 5, и по 9 руб. за кило.

– Тогда почти вся ягоды шли на экспорт, – объясняет причину Александр, – а сейчас экспортировать особо некуда. Да и качество упало.

Разговор прервала пенсионерка с красным ведерком, закрытым косынкой. Редкого клиента сразу же взяли в оборот. Табло на весах показало пять с небольшим килограммов. За вычетом тары – 4,95. Место, где собирала чернику, пенсионерка выдавать отказалась. Зато сказала, на что потратит вырученные деньги:

– Сахар на варенье куплю.

Паровозный свисток возвестил о прибытии дизеля со стороны Рабкора. Места там ягодные и грибные. Но напрасно заготовители вглядывались в сторону ЖД вокзала. Все пассажиры направились к автобусным и троллейбусным остановкам.

Ситуацию разрядил бойкий пенсионер на велосипеде. Адамович, так попросил он себя называть. Второй раз приезжает он на заготовку. В этот раз ягоды завесили на 11 килограммов. И снова «табу» на место сбора. «На болотах собираю», – хоть так, но локализовал плантации пожилой собеседник. У него свое видение причин неурожая черники. И дело тут не в засухе.

– Заморозки подкосили, – считает Адамович. – Если где и собирать, то только в низинах, на болотах. По верхам все померзло.

Со знанием дела говорит пенсионер. Не первый год он собирает и сдает ягоды. И дело тут, говорит, не в дополнительном доходе. Хотя, признается, 3 000 рублей в прошлом году удалось заработать. Неплохая прибавка к пенсии.

– Дочке помог с квартирой. В этом году, конечно, столько не получится. Хотя бы 200 вышло, – рассуждает Адамович.

Две трети этой суммы удалось заработать за день бобруйчанкам Дарье и Ксении. Сдавать ягоды девушки приехали на машине. Несколько ведер из багажника перекочевали на весы. 54 килограмма. И это не предел.

– Недавно больше 70-ти собрали, – сообщила одна из них.

В Бобруйск чернику Дарья и Ксения привезли из Жлобинского района. Туда ездят регулярно, тамошние леса еще ни разу не разочаровывали.

Покидать площадку у автовокзала заготовители пока не торопятся. Черника еще не закончилась, а уже пошли лисички, а там и брусника подоспеет. Хоть в чем-то в этом неурожайном году должно ведь повезти.

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