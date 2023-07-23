Моряки ВСУ ликвидировали «гнездо» оккупантов ударом по базе РФ 23.07.2023, 16:15

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Уничтожены и грузовые авто россиян.

Моряки речной флотилии Военно-Морских Сил ВС Украины ударили по зданию, где базировались оккупанты. В результате удалось ликвидировать около десятка солдат РФ.

Видео «прилета» показал телеграм-канал «СтратКом ВСУ». В кадре видно, как государственный флаг РФ развивается на фоне густого дыма, вызванного ударом.

«Поразили скопления врага в количестве до 10 человек, три грузовых автомобиля и состав обеспечения», - отмечается в сообщении.

Видео можно посмотреть здесь.

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