Для белорусов заметно подорожали товары на AliExpress 23.07.2023, 16:22

Будут ли повышать цены на Wildberries и Lamoda?

На торговой площадке AliExpress белорусам в стоимость товаров стали включать налог на добавленную стоимость. Как пишет zerkalo.io, по всей видимости, это произошло из-за изменения со стороны белорусских чиновников.

Последуют ли примеру AliExpress другие популярные зарубежные торговые интернет-площадки — Wildberries и Lamoda?

Что произошло

Белорусы на этой неделе заметили, что при заказе товаров на AliExpress в итоговую сумму к оплате стали включать НДС в 20%. По всей видимости, это связано с тем, что в Беларуси с 1 июля 2022 года ввели НДС для иностранных компаний, которые занимаются электронной продажей товаров. Тогда прогнозировалось, что из-за этого новшества для белорусов могут подорожать товары на некоторых зарубежных интернет-площадках, в том числе на AliExpress.

Могут ли последовать этому примеру другие зарубежные интернет-ритейлеры?

Журналисты спросили в службе поддержки клиентов Wildberries и Lamoda, не планируют ли эти ритейлеры по примеру AliExpress начать включать в стоимость товаров НДС в 20%. И не намерены ли эти торговые интернет-площадки повышать цены на заказы в нашу страну.

«Данной информации у нас пока нет», — ответили в Wildberries. Получить оперативный ответ от Lamoda не удалось.

Введенный ранее белорусскими чиновниками НДС для иностранных компаний, которые занимаются электронной продажей товаров, не заденет, похоже, те зарубежные фирмы, у которых зарегистрировано юрлицо в Беларуси. Компании Lamoda и Wildberries — среди тех, у кого есть представительства в нашей стране. К примеру, у Lamoda в нашей стране зарегистрировано юрлицо «Мода с доставкой». У Wildberries — тоже есть юрлицо в Беларуси.

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