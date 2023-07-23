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Появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ

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  • 23.07.2023, 16:34
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Появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ

Перед ударом россияне стянули туда боекомплект.

Украинские защитники в субботу, 22 июля, ударили по аэродрому в поселке Октябрьское в оккупированном Крыму. Появились спутниковые снимки удачной работы ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Аналитики отмечают, что аэродром «Октябрьское» долго был заброшен и не использовался по назначению. Однако россияне стянули туда боекомплект, за что и поплатились.

Напомним, вчера, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о «налете беспилотников».

Позже сообщалось о «прилете» в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

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